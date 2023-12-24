МИД России назвал пещерной русофобией высказывания Эстонии по российским выборам

В МИД России назвали примером пещерной русофобии предложение эстонского политика Урмаса Рейнсалу запретить открывать участки для голосования в российских посольствах.

В российском министерстве заявили РИА Новости, что «нисколько не удивлены заявлением Рейнсалу, идущем в русле пещерной русофобии», которая стала отличительной чертой как политиков Европейского союза, так и коллективного Запада в целом.

«В своём стремлении «нанести поражение» нашей стране такие персонажи теряют свой «демократический» лоск и напрочь забывают о «ценностях и принципах», о которых так любят разглагольствовать со всех трибун», — добавили в министерстве.

В ведомстве отметили, что заявление Рейнсалу представляет собой очередную попытку ввести ещё одну дискриминирующую меру против проживающих в Эстонии соотечественников. Им не только отказывают в эстонском гражданстве, но и теперь стремятся лишить возможности реализовывать права, вытекающие из гражданства России.

Также в министерстве заявили о комичности попыток эстонского русофоба ссылаться «на какие-то правовые нормы».

«Хотели бы обратить внимание, что ни Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, ни Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года не содержат никаких упоминаний о необходимости запрашивать разрешение принимающего государства на проведение выборов в пределах территории дипломатической миссии или консульского учреждения», — подчеркнули в МИД.

В российском министерстве отметил, что уведомление местных властей со стороны дипломатических миссий о проведении выборов на своей территории представляет собой не больше чем жест дипломатической вежливости.

Ранее в Эстонии воспитанникам детского сада запретили петь новогоднюю песню на русском языке.