RT в Telegram
Подпишись

МИД России назвал пещерной русофобией высказывания Эстонии по российским выборам

Короткая ссылка
В МИД России назвали примером пещерной русофобии предложение эстонского политика Урмаса Рейнсалу запретить открывать участки для голосования в российских посольствах.
МИД России назвал пещерной русофобией высказывания Эстонии по российским выборам
  • globallookpress.com

В российском министерстве заявили РИА Новости, что «нисколько не удивлены заявлением Рейнсалу, идущем в русле пещерной русофобии», которая стала отличительной чертой как политиков Европейского союза, так и коллективного Запада в целом.

«В своём стремлении «нанести поражение» нашей стране такие персонажи теряют свой «демократический» лоск и напрочь забывают о «ценностях и принципах», о которых так любят разглагольствовать со всех трибун», — добавили в министерстве.

В ведомстве отметили, что заявление Рейнсалу представляет собой очередную попытку ввести ещё одну дискриминирующую меру против проживающих в Эстонии соотечественников. Им не только отказывают в эстонском гражданстве, но и теперь стремятся лишить возможности реализовывать права, вытекающие из гражданства России.

Также в министерстве заявили о комичности попыток эстонского русофоба ссылаться «на какие-то правовые нормы».

«Хотели бы обратить внимание, что ни Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, ни Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года не содержат никаких упоминаний о необходимости запрашивать разрешение принимающего государства на проведение выборов в пределах территории дипломатической миссии или консульского учреждения», — подчеркнули в МИД.

В российском министерстве отметил, что уведомление местных властей со стороны дипломатических миссий о проведении выборов на своей территории представляет собой не больше чем жест дипломатической вежливости.

Ранее в Эстонии воспитанникам детского сада запретили петь новогоднюю песню на русском языке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить