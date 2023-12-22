Delfi: в Эстонии воспитанникам детсада запретили петь песню на русском языке

В Эстонии воспитанникам детского сада запретили петь новогоднюю песню на русском языке, информирует портал Delfi.

По данным портала, инцидент произошёл в Ратушной аптеке в историческом центре Таллина, куда детей отправили на экскурсию.

Дети начали исполнять песню про Новый год на русском языке, однако их пение прервала одна из работниц, которая на эстонском заявила воспитателю, что дошкольники помешали покупателям и аптекарям.

Ранее стало известно, что в Эстонии власти решили уволить десять сотрудников Нарвского отделения полиции, так как их уровень эстонского языка не соответствует уровню С1.