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В ДТП с автобусом в Никарагуа погибли 19 человек, включая восемь детей

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В аварии в Никарагуа погибли 19 человек, включая восемь детей — автобус столкнулся с ограждением моста и повис на нём.

«По меньшей мере 19 человек погибли во время ДТП, произошедшего в городе Матагальпа», — сообщает La Prensa.

Ещё более 20 человек пострадали.

По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением.

Ранее автобус со школьниками опрокинулся в Ярославской области, дети отправились в регион из Владимирской области — 20 детей и 15 взрослых ехали на экскурсию.

Также автобус, в котором находились 17 детей и пятеро сопровождающих, попал в аварию на трассе в Удмуртии.

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