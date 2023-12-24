В ДТП с автобусом в Никарагуа погибли 19 человек, включая восемь детей
«По меньшей мере 19 человек погибли во время ДТП, произошедшего в городе Матагальпа», — сообщает La Prensa.
Ещё более 20 человек пострадали.
По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением.
Ранее автобус со школьниками опрокинулся в Ярославской области, дети отправились в регион из Владимирской области — 20 детей и 15 взрослых ехали на экскурсию.
Также автобус, в котором находились 17 детей и пятеро сопровождающих, попал в аварию на трассе в Удмуртии.