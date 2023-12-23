Автобус со школьниками опрокинулся под Ярославлем, пострадали два человека

Автобус со школьниками опрокинулся в Ярославской области, двое взрослых пострадали. Автомобиль ехал из Владимирской области.

Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«В Ярославской области сегодня опрокинулся автобус со струнинскими школьниками. 20 детей и 15 взрослых ехали на экскурсию», — рассказал он.

Авария произошла около деревни Филимоново. По имеющимся данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

«К счастью, и водитель, и все пассажиры живы. Однако есть две взрослые пострадавшие», — сказал Авдеев.

Остальные путешественники продолжили экскурсию на резервном автобусе, добавил он.