Автобус со школьниками опрокинулся под Ярославлем, пострадали два человека
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
«В Ярославской области сегодня опрокинулся автобус со струнинскими школьниками. 20 детей и 15 взрослых ехали на экскурсию», — рассказал он.
Авария произошла около деревни Филимоново. По имеющимся данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет.
«К счастью, и водитель, и все пассажиры живы. Однако есть две взрослые пострадавшие», — сказал Авдеев.
Остальные путешественники продолжили экскурсию на резервном автобусе, добавил он.