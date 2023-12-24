Штайнмайер призвал немцев сплотиться перед лицом вызовов и угроз

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рождественском обращении к гражданам призвал их сплотиться перед лицом вызовов и угроз в мире.

«Мы сможем двигаться вперед только вместе, а не тогда, когда каждый уйдет в свой мир», — цитирует его ТАСС.

По словам немецкого лидера, в этом году мир показал свою тёмную сторону.

«И с осени мы с ужасом наблюдаем за зверствами ХАМАС и жертвами войны на Ближнем Востоке», — добавил Штайнмайер.

Полиция Вены ранее усилила меры безопасности в общественных местах на время рождественских праздников из-за возросшей угрозы терроризма в Европе.