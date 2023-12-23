Армия Турции начала операцию на севере Ирака против РПК после гибели 12 военных
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Как указывается на странице Министерства национальной обороны Турции в социальной сети X (экс-Twitter), военные проводят «внезапные воздушные операции против выявленных целей».
«По предварительным данным, в ходе конфликта были нейтрализованы 13 террористов. Контакты в регионе продолжаются», — отметили в турецком военном ведомстве.
Началу военной операции Турции в Ираке предшествовала гибель шестерых турецких военных на севере Ирака в результате нападения со стороны боевиков РПК.
Позднее в Минобороны Турции сообщили о гибели ещё шестерых военных, а также о ранении одного солдата в ходе боестолкновения с боевиками РПК в районе проведения операции «Коготь-замок».
Ранее сообщалось о мужчине, который захватил заложника в Турции и потребовал встречи с главой МВД.