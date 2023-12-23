Haber Global: мужчина захватил заложника в Турции и требует встречи с главой МВД
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Сообщается, что неизвестный произвёл несколько выстрелов в воздух. Прибывшие на место происшествия правоохранители пытаются убедить его сложить оружие.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал, мужчина успел выдвинуть требования: неизвестный заявил, что хочет встретиться с главой МВД Турции Али Ерликаей, объяснив это тем, что его обманули и «хотели убить».
Ранее сообщалось об инциденте в Анкаре, где мужчина застрелил пятерых соседей во время ссоры из-за шума.