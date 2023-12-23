Белый дом: Байден обсудил с Нетаньяху последние события в Израиле и Газе

События последних дней в Израиле и секторе Газа стали темой телефонного разговора, который 23 декабря провёл президент США Джо Байден с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в Белом доме.

Каких-либо подробностей телефонного разговора американского президента с председателем правительства Израиля журналистам не сообщили. Известно лишь, что разговор шёл о последних событиях в секторе Газа и Израиле.

«Президент Байден провёл разговор с премьером Нетаньяху, в ходе которого обсуждались последние события в Израиле и секторе Газа», — приводит текст сообщения РИА Новости.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Байден предостерегал Нетаньяху от ударов Израиля по «Хезболле» в Ливане.