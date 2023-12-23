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WSJ: Байден предостерегал Нетаньяху от ударов Израиля по «Хезболле» в Ливане

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Президент США Джо Байден 11 октября убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от планов нанести превентивный удар по силам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Такую информацию приводит газета The Wall Street Journal.
WSJ: Байден предостерегал Нетаньяху от ударов Израиля по «Хезболле» в Ливане
  • Gettyimages.ru

Издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что США сочли ненадёжными данные израильской разведки о подготовке бойцов «Хезболлы» к пересечению границы с Израилем «в рамках многостороннего нападения».

В сообщении уточняется, что в тот момент, когда Байден и Нетаньяху обсуждали эту тему по телефону, самолёты ВВС Израиля уже покинули аэродромы. Президент США предупредил главу израильского правительства, что превентивный удар может привести к более масштабной войне в регионе.

Ранее британская газета The Times сообщала, что Израиль подготовил план вторжения в Ливан, призванный отбросить «Хезболлу».

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