WSJ: Байден предостерегал Нетаньяху от ударов Израиля по «Хезболле» в Ливане

Президент США Джо Байден 11 октября убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от планов нанести превентивный удар по силам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Такую информацию приводит газета The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что США сочли ненадёжными данные израильской разведки о подготовке бойцов «Хезболлы» к пересечению границы с Израилем «в рамках многостороннего нападения».

В сообщении уточняется, что в тот момент, когда Байден и Нетаньяху обсуждали эту тему по телефону, самолёты ВВС Израиля уже покинули аэродромы. Президент США предупредил главу израильского правительства, что превентивный удар может привести к более масштабной войне в регионе.

Ранее британская газета The Times сообщала, что Израиль подготовил план вторжения в Ливан, призванный отбросить «Хезболлу».