Bloomberg: небоскрёб Aon Center в США продали на 45% дешевле, чем купили

Небоскрёб Aon Center, который расположен в Лос-Анджелесе, продали за $147,8 млн, что примерно на 45% ниже его цены в ходе покупки в 2014 году ($268,5 млн).

Об этом пишет агентство Bloomberg. Как сообщает агентство, эта офисная сделка стала крупнейшей в 2023 году в центре Лос-Анджелеса, который считался одним из наиболее пострадавших американских рынков из-за пандемии коронавируса. Здание приобрели инвесторы Дэниел Абрамс и Адам Тишер, интересы продавца представлял Кевин Шеннон из Newmark Group Inc. Ранее стало известно, что правнучка основателя LEGO Софи Кирк Кристиансен продала акции компании на $930 млн.