Bloomberg: правнучка основателя LEGO продала акции компании на $930 млн
- Gettyimages.ru
- © Mike Kemp
По данным агентства, женщина реализовала 4 млн ценных бумаг Kirkbi A/S (холдинговая компания, владеющая LEGO) по 158 тыс. датских крон за одну штуку.
Отмечается, что акции были аннулированы, чтобы остальные члены семьи смогли увеличить свои доли в бизнесе, а самой Кристиансен выплатили дивиденды.
В сентябре прошлого года сообщалось, что на месте магазинов LEGO в России группа компаний Inventive Retail Group запустит сеть «Мир кубиков».