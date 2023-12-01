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Bloomberg: правнучка основателя LEGO продала акции компании на $930 млн

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Правнучка основателя LEGO Софи Кирк Кристиансен продала акции компании на $930 млн, информирует агентство Bloomberg.
Bloomberg: правнучка основателя LEGO продала акции компании на $930 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Kemp

По данным агентства, женщина реализовала 4 млн ценных бумаг Kirkbi A/S (холдинговая компания, владеющая LEGO) по 158 тыс. датских крон за одну штуку.

Отмечается, что акции были аннулированы, чтобы остальные члены семьи смогли увеличить свои доли в бизнесе, а самой Кристиансен выплатили дивиденды.

В сентябре прошлого года сообщалось, что на месте магазинов LEGO в России группа компаний Inventive Retail Group запустит сеть «Мир кубиков».

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