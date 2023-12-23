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Посол Ламбсдорф: Германии и России всё равно придётся взаимодействовать

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Посол Германии в России Александр Ламбсдорф заявил, что Берлину всё равно придётся взаимодействовать с Москвой.
Посол Ламбсдорф: Германии и России всё равно придётся взаимодействовать
  • РИА Новости

В интервью RND он отметил, что у немецких и российских властей совершенно разные позиции по фундаментальным вопросам. Однако, по словам посла, Россия остаётся крупнейшей страной в мире по площади, имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН и является соседом Евросоюза.

«Так что нам придётся иметь дело с Россией», — добавил Ламбсдорф.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что, поддерживая санкции против России, Германия ведёт экономическую войну не против Москвы, а против самой себя.

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