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Маргарита Симоньян: страны НАТО знают, что Россия не собирается на них нападать

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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире «Своей правды» на НТВ подчеркнула, что страны Североатлантического альянса прекрасно знают, что Россия не собирается на них нападать.

«Они прекрасно знают, что мы не собираемся нападать на НАТО», — отметила главред RT.

Симоньян подчеркнула, что западные пропагандистские инструменты, такие как издание Politico, используют «пугалки» о намерении России напасть на НАТО, чтобы сохранять хоть небольшую поддержку этих стран в украинском кризисе среди своего же населения.

«Никакой другой мотивации они не могут придумать, чтобы сохранять эту поддержку, кроме того, чтобы бесконечно нами пугать, как бабайкой, своё население и говорить: «Ай-ай-ай, мы должны вландрынить туда ещё больше денег, вы должны ещё посидеть в холодных квартирах, у вас вообще не должно остаться денег на рождественские подарки... Вы должны всё это потерпеть, потому что иначе Россия нападёт на вас», — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что целью Запада всегда было втягивание Украины в НАТО, а обещания Запада о нерасширении альянса на восток не состоялись.

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