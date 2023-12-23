Байден проведёт Рождество в резиденции, а Новый год встретит на Карибах
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«В субботу президент отправится в Кэмп Дэвид (загородная резиденция президентов США. — RT), где останется на рождественские праздники», — приводит сообщение администрации РИА Новости.
В среду, 27 декабря, Байден и его супруга отправятся на Санта-Крус (Виргинские острова), где проведут новогодние праздники.
Ранее сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова в беседе с «Радио 1» рассказала, какие правила нужно соблюдать при подготовке к Новому году.