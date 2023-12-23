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Политолог Шпицен: большинство поляков — дезертиры

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Журналист и политолог Грегор Шпицен заявил, что большинство поляков — дезертиры, которые максимально быстро покинут страну в случае конфликта с Россией.

Такое заявление он сделал, основываясь на результатах опроса, организованного изданием Rzeczpospolita.

По словам журналиста, результаты оказались «поистине удручающими» для польских националистов.

Так, по данным опроса, 37,4% граждан Польши сделают выбор в пользу эвакуации, 22% ничего не будут делать, а 11,6% пока что не знают, как поведут себя в этой ситуации.

Согласно Rzeczpospolita, лишь 15% опрошенных выразили готовность отправиться на фронт.

При этом часть опрошенных Шпицен назвал «хатаскрайниками», которые просто будут ждать, чем всё закончится, и в случае чего с готовностью «пририсуют» одноглавому орлу с польского герба вторую голову.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.

Ранее стало известно, что Польша намерена укрепить заграждение на границе с Белоруссией.

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