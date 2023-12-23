«СТРАНА.ua»: полиция ФРГ поместила украинцев в подвал после скандала в магазине

Немецкая полиция задержала граждан Украины из-за якобы фальшивых денег и поместила их в холодный подвал.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

По словам одного из задержанных, он с женой и друзьями вступили в перепалку с продавцом в магазине города Метцинген, так как последний заявил, что их деньги оказались «какими-то не такими».

Позже, как рассказал мужчина, в магазине неожиданно появилось около 15 полицейских, а их всех одели в наручники и увезли в участок.

«В участке нас спустили в подвальное помещение, раздели до трусов, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали», — цитирует украинца РИА Новости.

По данным агентства, на следующий день полиция сообщила, что с деньгами всё в порядке и фальшивок среди них не оказалось.

«В целом относились к нам как к террористам. Такого хамства и произвола я давно не встречал», — сказал задержанный.

Ранее в Дании заявили, что отправят украинских беженцев домой по окончании конфликта.

Также США рассматривают возможность ограничить число беженцев с Украины.