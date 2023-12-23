RT в Telegram
Подпишись

«СТРАНА.ua»: полиция ФРГ поместила украинцев в подвал после скандала в магазине

Короткая ссылка
Немецкая полиция задержала граждан Украины из-за якобы фальшивых денег и поместила их в холодный подвал.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

По словам одного из задержанных, он с женой и друзьями вступили в перепалку с продавцом в магазине города Метцинген, так как последний заявил, что их деньги оказались «какими-то не такими».

Позже, как рассказал мужчина, в магазине неожиданно появилось около 15 полицейских, а их всех одели в наручники и увезли в участок.

«В участке нас спустили в подвальное помещение, раздели до трусов, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали», — цитирует украинца РИА Новости.

По данным агентства, на следующий день полиция сообщила, что с деньгами всё в порядке и фальшивок среди них не оказалось.

«В целом относились к нам как к террористам. Такого хамства и произвола я давно не встречал», — сказал задержанный.

Ранее в Дании заявили, что отправят украинских беженцев домой по окончании конфликта.

Также США рассматривают возможность ограничить число беженцев с Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить