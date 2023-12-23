«СТРАНА.ua»: полиция ФРГ поместила украинцев в подвал после скандала в магазине
Об этом пишет «СТРАНА.ua».
По словам одного из задержанных, он с женой и друзьями вступили в перепалку с продавцом в магазине города Метцинген, так как последний заявил, что их деньги оказались «какими-то не такими».
Позже, как рассказал мужчина, в магазине неожиданно появилось около 15 полицейских, а их всех одели в наручники и увезли в участок.
«В участке нас спустили в подвальное помещение, раздели до трусов, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали», — цитирует украинца РИА Новости.
По данным агентства, на следующий день полиция сообщила, что с деньгами всё в порядке и фальшивок среди них не оказалось.
«В целом относились к нам как к террористам. Такого хамства и произвола я давно не встречал», — сказал задержанный.
Ранее в Дании заявили, что отправят украинских беженцев домой по окончании конфликта.
Также США рассматривают возможность ограничить число беженцев с Украины.