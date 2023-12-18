Манчин: США рассматривают возможность ограничить число беженцев с Украины
«Это так», — цитирует его ТАСС.
Таким образом он прокомментировал слова ведущего, который сказал, что «переговорщики в сенате рассматривают более строгие требования к лицам, которые приезжают в эту страну и хотят требовать предоставления убежища... которое позволяет таким людям, как афганцы и украинцы, приезжать в США».
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что американские власти в обмен на военную помощь армии Украины могут попросить ограничить приток беженцев в США.