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Манчин: США рассматривают возможность ограничить число беженцев с Украины

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Американский сенатор-демократ Джо Манчин подтвердил в эфире CNN информацию, что власти Соединённых Штатов изучают возможность ограничить число беженцев с Украины и из Афганистана в рамках предполагаемой сделки по выделению нового пакета помощи киевским властям.

«Это так», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он прокомментировал слова ведущего, который сказал, что «переговорщики в сенате рассматривают более строгие требования к лицам, которые приезжают в эту страну и хотят требовать предоставления убежища... которое позволяет таким людям, как афганцы и украинцы, приезжать в США».

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что американские власти в обмен на военную помощь армии Украины могут попросить ограничить приток беженцев в США.

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