Гутерреш: действия ХАМАС не освобождают ЦАХАЛ от соблюдения международного права
Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.
Как пишет ТАСС, он отметил, что события 7 октября или использование мирных жителей в качестве живых щитов нельзя оправдать.
При этом Гутерреш подчеркнул, что эти нарушения международного гуманитарного права не являются оправданием для коллективного наказания палестинцев и не освобождают Израиль от его обязательств по международному праву.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа.
В движении ХАМАС назвали принятую СБ ООН резолюцию в отношении сектора Газа недостаточной.