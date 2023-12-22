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Гутерреш: действия ХАМАС не освобождают ЦАХАЛ от соблюдения международного права

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Действия ХАМАС не освобождают Израиль от соблюдения международного права.

Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Как пишет ТАСС, он отметил, что события 7 октября или использование мирных жителей в качестве живых щитов нельзя оправдать.

При этом Гутерреш подчеркнул, что эти нарушения международного гуманитарного права не являются оправданием для коллективного наказания палестинцев и не освобождают Израиль от его обязательств по международному праву.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа.

В движении ХАМАС назвали принятую СБ ООН резолюцию в отношении сектора Газа недостаточной.

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