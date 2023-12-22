Гутерреш: действия ХАМАС не освобождают ЦАХАЛ от соблюдения международного права

Действия ХАМАС не освобождают Израиль от соблюдения международного права.

Об этом заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Как пишет ТАСС, он отметил, что события 7 октября или использование мирных жителей в качестве живых щитов нельзя оправдать.

При этом Гутерреш подчеркнул, что эти нарушения международного гуманитарного права не являются оправданием для коллективного наказания палестинцев и не освобождают Израиль от его обязательств по международному праву.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа.

В движении ХАМАС назвали принятую СБ ООН резолюцию в отношении сектора Газа недостаточной.