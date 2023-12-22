ХАМАС считает принятую Совбезом ООН резолюцию по Газе недостаточной
Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
«Сегодняшняя резолюция Совбеза, призывающая к увеличению гумпомощи жителям Газы, является недостаточным шагом и не отвечает требованиям катастрофической обстановки, сложившейся в секторе», — сказано в материале.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что всё ещё не выработана система эффективной защиты гражданских лиц в секторе Газа.