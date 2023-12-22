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ХАМАС считает принятую Совбезом ООН резолюцию по Газе недостаточной

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В движении ХАМАС назвали принятую СБ ООН резолюцию в отношении сектора Газа недостаточной.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Сегодняшняя резолюция Совбеза, призывающая к увеличению гумпомощи жителям Газы, является недостаточным шагом и не отвечает требованиям катастрофической обстановки, сложившейся в секторе», — сказано в материале.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что всё ещё не выработана система эффективной защиты гражданских лиц в секторе Газа.

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