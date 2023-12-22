Минфин США уточнил запрещённую указом Байдена для ОПК России продукцию

Министерство финансов США пояснило, о какой именно продукции, запрещённой к проведению транзакций для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, говорится в подписанном 22 декабря президентом Джо Байденом указе.

Как следует из опубликованного ведомством пояснительного материала, зарубежные финансовые организации могут подпасть под санкции за проведение или содействие любой имеющей критическое значение для ОПК России сделки.

Среди прочего запрет распространяется на некоторые виды станков и производственного оборудования, а также материалы для полупроводников и фоторезистора, осциллографы и системы сбора данных.

Помимо этого, в списке оказались химические прекурсоры для топлива и взрывчатки, смазочные материалы и присадки к ним, определённые виды подшипников, оптические и навигационные системы, навигационные приборы, а также гироскопы.

Ранее стало известно о намерении Байдена расширить возможности администрации США по введению санкций против России.