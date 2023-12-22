Стрелявшего 21 декабря в Праге мужчину подозревают в убийстве ещё двух человек
- Gettyimages.ru
- © Gabriel Kuchta
Об этом, как сообщает ČTK, заявил глава краевой полиции Петр Матейчек.
По его словам, все признаки указывают на одного и того же преступника, который совершил двойное убийство в Клановицком парке неделю назад и открывшего стрельбу на философском факультете Карлова университета.
Матейчек уточнил, что речь идёт об убийстве молодого мужчины и его двухмесячной дочери 15 декабря в Клановицком парке на окраине Праги.
Полиция ждёт результаты баллистической экспертизы, добавил он.
21 декабря в чешском МВД сообщили, что устроивший стрельбу в университете в центре Праги обезврежен.