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Стрелявшего 21 декабря в Праге мужчину подозревают в убийстве ещё двух человек

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Мужчину, открывшего стрельбу 21 декабря в Карловом университете в Праге, подозревают в убийстве ещё двух человек.
Стрелявшего 21 декабря в Праге мужчину подозревают в убийстве ещё двух человек
  • Gettyimages.ru
  • © Gabriel Kuchta

Об этом, как сообщает ČTK, заявил глава краевой полиции Петр Матейчек.

По его словам, все признаки указывают на одного и того же преступника, который совершил двойное убийство в Клановицком парке неделю назад и открывшего стрельбу на философском факультете Карлова университета.

Матейчек уточнил, что речь идёт об убийстве молодого мужчины и его двухмесячной дочери 15 декабря в Клановицком парке на окраине Праги.

Полиция ждёт результаты баллистической экспертизы, добавил он.

21 декабря в чешском МВД сообщили, что устроивший стрельбу в университете в центре Праги обезврежен.

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