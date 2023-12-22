Столтенберг призвал проверить возможность поставки оружия ВСУ третьими странами

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал проверить, могут ли члены НАТО внести изменения в соглашения с третьими странами для увеличения поставок оружия Вооружённым силам Украины.

Об этом генсек сказал в интервью агентству DPA.

«Нам необходимо в целом увеличить наше оборонное производство, чтобы лучше помогать Украине и лучше защищать себя», — цитирует его РИА Новости.

С этой целью Столтенберг предложил проверить, может ли Киев получить больше оружия после внесения изменений в оборонные соглашения НАТО с третьими странами.

Ранее журналист Юлиан Рёпке выразил мнение, что западное оружие, переданное ВСУ союзниками Украины, продемонстрировало свою неэффективность и оказалось непригодным для долгого конфликта.