Столтенберг призвал проверить возможность поставки оружия ВСУ третьими странами
- AP
Об этом генсек сказал в интервью агентству DPA.
«Нам необходимо в целом увеличить наше оборонное производство, чтобы лучше помогать Украине и лучше защищать себя», — цитирует его РИА Новости.
С этой целью Столтенберг предложил проверить, может ли Киев получить больше оружия после внесения изменений в оборонные соглашения НАТО с третьими странами.
Ранее журналист Юлиан Рёпке выразил мнение, что западное оружие, переданное ВСУ союзниками Украины, продемонстрировало свою неэффективность и оказалось непригодным для долгого конфликта.