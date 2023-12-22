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WP: Нетаньяху продвигает идею бессрочной оккупации сектора Газа Израилем

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху продвигает идею, предполагающую бессрочную оккупацию сектора Газа со стороны Израиля.
WP: Нетаньяху продвигает идею бессрочной оккупации сектора Газа Израилем
  • AP

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники. 

По данным газеты, американская администрация в настоящий момент пытается убедить Израиль принять идею возвращения властей Палестины в сектор Газа после окончания конфликта.

«Нетаньяху решительно отверг эту идею, но также не сказал, кто, по его мнению, должен управлять Газой... Однако он выдвинул идею бессрочной оккупации Израилем этой территории», — говорится в публикации.

Газета утверждает, что эта политика Нетаньяху является источником разочарования для президента США Джо Байдена.

При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждает, что в планы Израиля не входит оккупация сектора Газа в течение долгого времени.

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