WP: Нетаньяху продвигает идею бессрочной оккупации сектора Газа Израилем
- AP
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным газеты, американская администрация в настоящий момент пытается убедить Израиль принять идею возвращения властей Палестины в сектор Газа после окончания конфликта.
«Нетаньяху решительно отверг эту идею, но также не сказал, кто, по его мнению, должен управлять Газой... Однако он выдвинул идею бессрочной оккупации Израилем этой территории», — говорится в публикации.
Газета утверждает, что эта политика Нетаньяху является источником разочарования для президента США Джо Байдена.
При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждает, что в планы Израиля не входит оккупация сектора Газа в течение долгого времени.