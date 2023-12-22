Депутат Шеремет предложил конфисковать активы США в России
- РИА Новости
Он подчеркнул, что такая мера станет превентивной. Шеремет отметил, что Россия всегда уважала неприкосновенность чужой государственной собственности, однако сейчас властям не оставляют выбора.
«Несправедливость и воровство в особо крупных размерах российской государственной собственности заставляет наше общество идти на зеркальные меры», — приводит РИА Новости слова депутата.
Ранее газета The New York Times сообщила, что в США уже обсуждают с союзниками вопрос о передаче замороженных российских активов Украине.