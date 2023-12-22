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Депутат Шеремет предложил конфисковать активы США в России

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Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением о начале законодательной процедуры, по которой американские активы в России будут конфискованы.
Депутат Шеремет предложил конфисковать активы США в России
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что такая мера станет превентивной. Шеремет отметил, что Россия всегда уважала неприкосновенность чужой государственной собственности, однако сейчас властям не оставляют выбора.

«Несправедливость и воровство в особо крупных размерах российской государственной собственности заставляет наше общество идти на зеркальные меры», — приводит РИА Новости слова депутата.

Ранее газета The New York Times сообщила, что в США уже обсуждают с союзниками вопрос о передаче замороженных российских активов Украине.

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