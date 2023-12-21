Посол: оставшиеся консульства России в ФРГ будут работать в две смены
- © AP Photo/Markus Schreiber
«Будем работать в Берлине и в Бонне в две смены», — цитирует его РИА Новости.
Также он добавил, что российские дипломаты будут отправляться на выездные сессии, чтобы соотечественники с проблемами со здоровьем или мобильностью «могли бы на месте воспользоваться услугами».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя планы ФРГ касательно конфискации российских активов, заявил, что Москве есть что конфисковать в ответ.