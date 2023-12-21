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Посол: оставшиеся консульства России в ФРГ будут работать в две смены

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Посол России в ФРГ Сергей Нечаев в эфире Первого канала заявил, что российское генконсульство в Бонне и консульский отдел посольства в Берлине будут работать в две смены.
Посол: оставшиеся консульства России в ФРГ будут работать в две смены
  • © AP Photo/Markus Schreiber

«Будем работать в Берлине и в Бонне в две смены», — цитирует его РИА Новости.

Также он добавил, что российские дипломаты будут отправляться на выездные сессии, чтобы соотечественники с проблемами со здоровьем или мобильностью «могли бы на месте воспользоваться услугами».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя планы ФРГ касательно конфискации российских активов, заявил, что Москве есть что конфисковать в ответ.

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