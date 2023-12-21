Белый дом: говорить об использовании активов России для Украины пока рано
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Отвечая на вопрос журналиста, рассматривает ли администрация президента США Джо Байдена такую возможность, Кирби заявил, что время для обсуждения этого ещё не пришло.
«Пока слишком рано говорить», — отметил он, добавив, что решение американского конгресса по вопросу выделения дополнительных денег Украине ещё не принято.
Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация Байдена уже обсуждает с союзниками вопрос о передаче замороженных российских активов Украине.