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Белый дом: говорить об использовании активов России для Украины пока рано

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Обсуждать возможность задействования замороженных суверенных активов России для помощи Киеву пока рано. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Белый дом: говорить об использовании активов России для Украины пока рано
  • © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Отвечая на вопрос журналиста, рассматривает ли администрация президента США Джо Байдена такую возможность, Кирби заявил, что время для обсуждения этого ещё не пришло.

«Пока слишком рано говорить», — отметил он, добавив, что решение американского конгресса по вопросу выделения дополнительных денег Украине ещё не принято.

Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация Байдена уже обсуждает с союзниками вопрос о передаче замороженных российских активов Украине.

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