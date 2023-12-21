Белый дом: говорить об использовании активов России для Украины пока рано

Обсуждать возможность задействования замороженных суверенных активов России для помощи Киеву пока рано. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Отвечая на вопрос журналиста, рассматривает ли администрация президента США Джо Байдена такую возможность, Кирби заявил, что время для обсуждения этого ещё не пришло.

«Пока слишком рано говорить», — отметил он, добавив, что решение американского конгресса по вопросу выделения дополнительных денег Украине ещё не принято.

Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация Байдена уже обсуждает с союзниками вопрос о передаче замороженных российских активов Украине.