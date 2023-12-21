Израиль заявил об уничтожении сети подземных тоннелей с офисами лидеров ХАМАС
- AP
В сообщении указывается, что сеть тоннелей была выявлена в среду, 20 декабря. Она находилась в «элитном квартале» ХАМАС в Газе. Подземные ходы соединяли укрытия, принадлежавшие высшему военному и политическому руководству ХАМАС.
«Сегодня эта сеть тоннелей была уничтожена контролируемым образом», — отметили в пресс-службе.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна намерена продолжать военную операцию до победного конца.