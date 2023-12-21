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В ВОЗ заявили о неизбежности распространения инфекционных заболеваний в Газе

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о неизбежности распространения инфекционных заболеваний в секторе Газа из-за ужасных санитарных условий и отсутствия чистой питьевой воды.
В ВОЗ заявили о неизбежности распространения инфекционных заболеваний в Газе
  • © AP Photo/Fatima Shbair

Как указывает РИА Новости, в организации подчёркивают, что более 1,9 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, из которых более 1,4 млн находятся в переполненных убежищах.

«Эти условия способствуют постоянному росту инфекционных заболеваний. Сегодня в Газе в среднем есть только один душ на 4,5 тыс. человек и один туалет на 220. Питьевой воды по-прежнему не хватает, а уровень дефекации на открытом воздухе увеличивается. Эти условия делают распространение инфекционных заболеваний неизбежным», — заявили в ВОЗ.

Организация отметила, что c середины октября в секторе Газа зафиксировали более 100 тыс. случаев диареи, более 150 тыс. случаев инфекции верхних дыхательных путей и множество случаев менингита, кожной сыпи, чесотки, вшей и ветряной оспы.

«Также подозревается гепатит, потому что у многих людей наблюдаются явные признаки желтухи», — добавляется в заявлении.

Ранее сообщалось, что команда ВОЗ не обнаружила использования больниц в секторе Газа движением ХАМАС.

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