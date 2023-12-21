Bloomberg: глава ЦБ Финляндии призвал ЕС выделить Украине средства из ESM

Евросоюзу следует быть готовым выделить Украине средства из Европейского механизма стабильности (ESM), располагающего €80 млрд, поскольку на Западе денежный поток для Киева может иссякнуть. Об этом заявил глава ЦБ Финляндии Олли Рен.

В интервью агентству Bloomberg Рен отметил, что такой шаг можно расценивать в качестве запасного плана в вопросе помощи Киеву в условиях того, что Венгрия выступает против предоставления Украине новых средств.

«У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности на финансовых рынках, но у нас есть срочная потребность, безотлагательная необходимость на Украине», — заявил Рен, добавив, что его очень беспокоит отсутствие единства в Европе и вето Венгрии.

Ранее об очередном транше ЕС Украине высказался лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он назвал его разорением для страны.