Лидер французских «Патриотов» назвал разорением очередной транш ЕС Украине
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- © Sylvain Lefevre
Политик на своей странице в социальной сети X (экс-Twitter) напомнил, что ранее власти Франции анонсировали сокращение финансирования государственных больниц.
«В то же время в республике анонсировали сокращение финансирования государственных больниц на €600 млн в 2024-м. Это разорение», — отметил лидер «Патриотов».
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия перечислила Украине очередной транш финансовой помощи в размере €1,5 млрд.