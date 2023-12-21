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Лидер французских «Патриотов» назвал разорением очередной транш ЕС Украине

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Очередной транш Европейского союза Украине на сумму €1,5 млрд, €300 млн из которых предоставила Франция, — разорение. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Лидер французских «Патриотов» назвал разорением очередной транш ЕС Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Sylvain Lefevre

Политик на своей странице в социальной сети X (экс-Twitter) напомнил, что ранее власти Франции анонсировали сокращение финансирования государственных больниц.

«В то же время в республике анонсировали сокращение финансирования государственных больниц на €600 млн в 2024-м. Это разорение», — отметил лидер «Патриотов».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия перечислила Украине очередной транш финансовой помощи в размере €1,5 млрд.

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