Очередной транш Европейского союза Украине на сумму €1,5 млрд, €300 млн из которых предоставила Франция, — разорение. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик на своей странице в социальной сети X (экс-Twitter) напомнил, что ранее власти Франции анонсировали сокращение финансирования государственных больниц.

«В то же время в республике анонсировали сокращение финансирования государственных больниц на €600 млн в 2024-м. Это разорение», — отметил лидер «Патриотов».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия перечислила Украине очередной транш финансовой помощи в размере €1,5 млрд.