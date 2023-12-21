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Захарова: Россия ответит на захват спецслужбами центра «Дом Москвы» в Риге

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона ответит на рейдерский захват культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге латвийскими спецслужбами.
Захарова: Россия ответит на захват спецслужбами центра «Дом Москвы» в Риге
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что российское посольство сообщало, что 21 декабря латвийские спецслужбы ворвались в центр «Дом Москвы» в Риге, у его сотрудников отняли средства связи, а их самих подвергли допросам. В помещениях идёт опись имущества.

«Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, кроме как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей. Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что российская сторона на случай депортации россиян из Латвии подготовит места для их размещения и проработает вопросы трудоустройства.

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