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Орбан: Венгрия и Турция не согласовывали принятие Швеции в НАТО

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Власти Венгрии и Турции не согласовывали между собой сроки ратификации их парламентами приёма Швеции в НАТО. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
Орбан: Венгрия и Турция не согласовывали принятие Швеции в НАТО
  • © AFP 2023 / JOHN THYS

Выступая на посвящённой итогам уходящего года пресс-конференции, Орбан обратил внимание, что на такую договорённость порой указывали западные СМИ.

«Такой договорённости нет. Две страны примут решение по этому вопросу независимо друг от друга», — цитирует Орбана РИА Новости.

Другой темой выступления венгерского премьера стало то, какими ему видятся будущие границы с Украиной. Орбан признался, что не хотел бы иметь общую границу Венгрии с Россией.

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