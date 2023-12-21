Орбан: Венгрия и Турция не согласовывали принятие Швеции в НАТО
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Выступая на посвящённой итогам уходящего года пресс-конференции, Орбан обратил внимание, что на такую договорённость порой указывали западные СМИ.
«Такой договорённости нет. Две страны примут решение по этому вопросу независимо друг от друга», — цитирует Орбана РИА Новости.
Другой темой выступления венгерского премьера стало то, какими ему видятся будущие границы с Украиной. Орбан признался, что не хотел бы иметь общую границу Венгрии с Россией.