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Орбан признался, что не хотел бы иметь общую границу Венгрии с Россией

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан признался, что не хотел бы, чтобы у Венгрии была граница с Россией.

В разговоре с журналистами он ответил на вопрос о том, какими ему видятся будущие границы с Украиной.

Как сказал Орбан, Будапешт заглядывает за пределы своих границ только с одной мыслью: «Самое главное, чтобы у Венгрии не было границы с Россией».

«Венгрия заинтересована в том, чтобы между ней и Россией всегда была территория, контролируемая другим государством», — цитирует его ТАСС.

Как отмечал ранее президент России Владимир Путин, Польша «спит и видит», как вернуть отошедшие по итогам Второй мировой войны к Украине территории.

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