Орбан признался, что не хотел бы иметь общую границу Венгрии с Россией
В разговоре с журналистами он ответил на вопрос о том, какими ему видятся будущие границы с Украиной.
Как сказал Орбан, Будапешт заглядывает за пределы своих границ только с одной мыслью: «Самое главное, чтобы у Венгрии не было границы с Россией».
«Венгрия заинтересована в том, чтобы между ней и Россией всегда была территория, контролируемая другим государством», — цитирует его ТАСС.
Как отмечал ранее президент России Владимир Путин, Польша «спит и видит», как вернуть отошедшие по итогам Второй мировой войны к Украине территории.