Американист Домрин высказался о вероятности прихода Трампа к власти в США

Американист доктор юридических наук, профессор Александр Домрин прокомментировал вероятность прихода экс-президента США Дональда Трампа к власти в Соединённых Штатах.

В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт выразил мнение, что в 2020 году Трампу помешала нелегитимность выборов.

«Если бы были демократические прямые и независимые, свободные выборы, то в 2020 году тоже победил бы Трамп», — сказал он.

Как отметил Домрин, сбывается прогноз, согласно которому Трампа не допустят до следующих выборов.

Ранее сообщалось, что Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах.