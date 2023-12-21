Американист Домрин высказался о вероятности прихода Трампа к власти в США
В беседе с радио «Комсомольская правда» эксперт выразил мнение, что в 2020 году Трампу помешала нелегитимность выборов.
«Если бы были демократические прямые и независимые, свободные выборы, то в 2020 году тоже победил бы Трамп», — сказал он.
Как отметил Домрин, сбывается прогноз, согласно которому Трампа не допустят до следующих выборов.
Ранее сообщалось, что Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах.