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Экс-морпех ВМС США Хо: Украине не стоило слепо доверять США

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Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что Украине нужно было вспомнить, как США вели себя в мировых конфликтах, прежде чем безоговорочно им доверять.
Экс-морпех ВМС США Хо: Украине не стоило слепо доверять США
  • AFP

«Если посмотреть, как США повели себя с афганцами, как США повели себя с курдами, что США сделали с катастрофой в Ливии, ещё раньше с Вьетнамом», — сказал бывший морпех.

При этом он подчеркнул, что было вполне предсказуемо, что украинцев ждёт та же участь.

По словам Хо, Украина столкнулась с непреодолимыми проблемами из-за неправильной политики правительства.

Ранее в FP заявили, что возможная победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах будет катастрофой для Украины.

Также американский госсекретарь Энтони Блинкен признал, что у США почти закончились деньги для военных поставок Украине.

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