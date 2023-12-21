Экс-морпех ВМС США Хо: Украине не стоило слепо доверять США
- AFP
«Если посмотреть, как США повели себя с афганцами, как США повели себя с курдами, что США сделали с катастрофой в Ливии, ещё раньше с Вьетнамом», — сказал бывший морпех.
При этом он подчеркнул, что было вполне предсказуемо, что украинцев ждёт та же участь.
По словам Хо, Украина столкнулась с непреодолимыми проблемами из-за неправильной политики правительства.
Ранее в FP заявили, что возможная победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах будет катастрофой для Украины.
Также американский госсекретарь Энтони Блинкен признал, что у США почти закончились деньги для военных поставок Украине.