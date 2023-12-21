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Минтранс ведёт работу по аккредитации самолётов «России» для полётов в Пекин

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Министерство транспорта России в настоящий момент ведёт работу с авиавластями из Китая по вопросу аккредитации самолётов авиакомпании «России» для полётов в Пекин.
Минтранс ведёт работу по аккредитации самолётов «России» для полётов в Пекин
  • globallookpress.com

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«С целью продолжения выполнения полётов авиакомпании «Россия» в Пекин ведётся работа с китайскими авиавластями по решению рабочих вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов», — приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве добавили, что в настоящий момент аккредитованных в Китае самолётов компании «Аэрофлот» достаточно для перевозки планировавших полёты в КНР пассажиров.

Как стало известно ранее, авиакомпания «Россия» 15 декабря получила уведомление от пекинского аэропорта Дасин об отказе в приёме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований.

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