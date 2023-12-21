Минтранс ведёт работу по аккредитации самолётов «России» для полётов в Пекин
- globallookpress.com
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«С целью продолжения выполнения полётов авиакомпании «Россия» в Пекин ведётся работа с китайскими авиавластями по решению рабочих вопросов, связанных с аккредитацией воздушных судов», — приводит сообщение ТАСС.
В ведомстве добавили, что в настоящий момент аккредитованных в Китае самолётов компании «Аэрофлот» достаточно для перевозки планировавших полёты в КНР пассажиров.
Как стало известно ранее, авиакомпания «Россия» 15 декабря получила уведомление от пекинского аэропорта Дасин об отказе в приёме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований.