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Генерал Самол: Украина не может сама справиться с военным потенциалом России

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Польский генерал Богуслав Самол заявил в интервью Radio Wnet, что Украина не сможет справиться с военным потенциалом России без западной помощи.
Генерал Самол: Украина не может сама справиться с военным потенциалом России
  • AP
  • © Libkos

По его словам, государство средних размеров, такое как Украина, не сможет выжить без внешней помощи по сравнению с потенциалом, которым обладает Россия.

Кроме того, Самол подчеркнул, что для борьбы с Россией ВСУ нужно несколько сотен единиц военной техники.

Ранее в Bloomberg заявили, что для Украины 2024 год будет скверным на фоне провала наступления ВСУ.

Также в Focus отметили, что ежедневные потери ВСУ составляют около 800 человек.

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