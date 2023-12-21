Генерал Самол: Украина не может сама справиться с военным потенциалом России
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По его словам, государство средних размеров, такое как Украина, не сможет выжить без внешней помощи по сравнению с потенциалом, которым обладает Россия.
Кроме того, Самол подчеркнул, что для борьбы с Россией ВСУ нужно несколько сотен единиц военной техники.
Ранее в Bloomberg заявили, что для Украины 2024 год будет скверным на фоне провала наступления ВСУ.
Также в Focus отметили, что ежедневные потери ВСУ составляют около 800 человек.