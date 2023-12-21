Reuters: всё больше бойцов ВСУ страдают от психологических травм
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С таким заявлением выступили обозреватели Reuters.
По данным агентства, многих мобилизованных украинцев практически никак не подготовили к ожесточённым боям.
«Меня мучают кошмары, и они изматывают меня», — рассказал один из бойцов ВСУ.
В сентябре командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ находятся в тяжёлом физическом и моральном состоянии.
Также в NYT отметили, что многие военные ВСУ нуждаются в лечении психологических травм.