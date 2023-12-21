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Reuters: всё больше бойцов ВСУ страдают от психологических травм

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Бойцы ВСУ всё больше страдают от психологических травм и не могут справиться со стрессом на поле боя.
Reuters: всё больше бойцов ВСУ страдают от психологических травм
  • Gettyimages.ru
  • © Ozge Elif Kizil / Anadolu

С таким заявлением выступили обозреватели Reuters.

По данным агентства, многих мобилизованных украинцев практически никак не подготовили к ожесточённым боям.

«Меня мучают кошмары, и они изматывают меня», — рассказал один из бойцов ВСУ.

В сентябре командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ находятся в тяжёлом физическом и моральном состоянии.

Также в NYT отметили, что многие военные ВСУ нуждаются в лечении психологических травм.

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