Алаудинов заявил, что ВСУ находятся в тяжёлом физическом и моральном состоянии
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Бойцы противника находятся в тяжёлом состоянии. И морально-психологически, и физически», — говорится в сообщении.
Как отметил Алаудинов, украинские военные ущемлены во всех отношениях.
По его словам, военных ВСУ насильно заставляют идти на фронт и погибать, в то время как западное руководство приняло решение воевать до последнего украинца.
Алаудинов призвал украинских солдат сложить оружие и перейти на сторону ВС России.
Ранее газета The New York Times писала, что многие военнослужащие ВС нуждаются в лечении психологических травм из-за сломанной психики.