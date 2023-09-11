Алаудинов заявил, что ВСУ находятся в тяжёлом физическом и моральном состоянии

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины находятся в тяжёлом физическом и морально-психологическом состоянии.

Об этом он написал в Telegram.

«Бойцы противника находятся в тяжёлом состоянии. И морально-психологически, и физически», — говорится в сообщении.

Как отметил Алаудинов, украинские военные ущемлены во всех отношениях.

По его словам, военных ВСУ насильно заставляют идти на фронт и погибать, в то время как западное руководство приняло решение воевать до последнего украинца.

Алаудинов призвал украинских солдат сложить оружие и перейти на сторону ВС России.

Ранее газета The New York Times писала, что многие военнослужащие ВС нуждаются в лечении психологических травм из-за сломанной психики.