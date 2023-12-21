По меньшей мере 12 человек погибли в результате ЧП на угольной шахте в Китае
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Об этом информирует Центральное телевидение Китая.
По его данным, инцидент произошёл в среду, 20 декабря.
«В результате происшествия погибли 12 человек, ещё 13 получили ранения», — говорится в сообщении.
Причина аварии на шахте выясняется.
Ранее стало известно, что по меньшей мере девять человек погибли и ещё 15 пострадали в результате нападения вооружённых людей на шахту в перуанской провинции Патас.