В Перу в результате нападения на шахту погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли и ещё 15 пострадали в результате нападения вооружённых людей на шахту в перуанской провинции Патас.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что группа вооружённых преступников проникла на объекты горнодобывающей компании Poderosa. По данным агентства, в заложники были взяты четыре человека. Также в результате нападения в Париже погиб человек.