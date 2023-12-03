В Перу в результате нападения на шахту погибли девять человек
По меньшей мере девять человек погибли и ещё 15 пострадали в результате нападения вооружённых людей на шахту в перуанской провинции Патас.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что группа вооружённых преступников проникла на объекты горнодобывающей компании Poderosa.
По данным агентства, в заложники были взяты четыре человека.
Также в результате нападения в Париже погиб человек.
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