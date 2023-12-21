Макрон заявил, что Евросоюз не преуспел в сдерживании России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз не смог достичь успехов в «сдерживании России».

Его слова приводит телеканал France 5.

Как отметил французский лидер, Европе необходимо продолжать оказывать Украине поддержку, поскольку в этом вопросе на кону находится европейская безопасность и суверенитет Европы.

Макрон добавил, что Европа «не очень преуспела» в своей политике сдерживания России, а попытки оказать давление на Москву закончились провалом.

Он также признал, что в ряде стран Европы и в США есть сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины, но Франция считает важным не допустить победы России.