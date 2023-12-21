AFP: Израиль объявил эвакуацию на юге сектора Газа
Израильские власти распорядились эвакуировать город Хан-Юнис, которы расположен на юге сектора Газа. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
«Израиль распорядился в среду эвакуировать большие области главного южного города Газы», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее в Министерстве иностранных дел Палестины заявили, что Израиль ограничивает передвижение жителей сектора Газа.
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