AFP: Израиль объявил эвакуацию на юге сектора Газа

Израильские власти распорядились эвакуировать город Хан-Юнис, которы расположен на юге сектора Газа. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

«Израиль распорядился в среду эвакуировать большие области главного южного города Газы», — приводит РИА Новости заявление. Ранее в Министерстве иностранных дел Палестины заявили, что Израиль ограничивает передвижение жителей сектора Газа.