В ЕК заявили о готовности принять 13-й и 14-й пакеты антироссийских санкций
«Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание», — приводят «Известия» его слова.
Кроме того, депутат от Чехии Томаш Здеховски сообщил, что ЕС готовит следующие пакеты ограничений в отношении России.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что 12-й пакет санкций Европейского союза в отношении России свидетельствует об исчерпании областей, против которых могут вводиться ограничения.