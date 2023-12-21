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В ЕК заявили о готовности принять 13-й и 14-й пакеты антироссийских санкций

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Еврокомиссия готова принять следующие пакеты антироссийских санкций. Об этом заявил официальный представитель органа Даниэл Шеридан Ферри.

«Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание», — приводят «Известия» его слова.

Кроме того, депутат от Чехии Томаш Здеховски сообщил, что ЕС готовит следующие пакеты ограничений в отношении России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что 12-й пакет санкций Европейского союза в отношении России свидетельствует об исчерпании областей, против которых могут вводиться ограничения.

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