NBC: суд в Оклахоме оправдал мужчину, который провёл в тюрьме 48 лет
«Судья в Оклахоме оправдал мужчину, который провёл почти 50 лет в тюрьме за убийство», — говорится в заявлении.
Отмечается, что оправданным оказался 71-летний Глинн Симмонс.
в 2021 году суд присяжных в США оправдал по всем пунктам Кайла Риттенхауса — молодого человека, убившего двоих и ранившего одного участника прошлогодних беспорядков в городе Кеноша.
В свою очередь Байден сказал, что его рассердил данный вердикт суда присяжных. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома.