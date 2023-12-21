NBC: суд в Оклахоме оправдал мужчину, который провёл в тюрьме 48 лет

Суд в штате Оклахома оправдал мужчину, который провёл 48 лет в тюрьме по обвинению в убийстве, которого он не совершал. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Судья в Оклахоме оправдал мужчину, который провёл почти 50 лет в тюрьме за убийство», — говорится в заявлении.

Отмечается, что оправданным оказался 71-летний Глинн Симмонс.

в 2021 году суд присяжных в США оправдал по всем пунктам Кайла Риттенхауса — молодого человека, убившего двоих и ранившего одного участника прошлогодних беспорядков в городе Кеноша.

В свою очередь Байден сказал, что его рассердил данный вердикт суда присяжных. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте Белого дома.