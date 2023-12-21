Посол Палестины заявил, что ХАМАС и Израиль возобновили переговоры о режиме тишины

Палестинское движение ХАМАС и власти Израиля возобновили переговоры о восстановлении режима прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.

«Да, это в основном в сообщениях СМИ. Но факт заключается в том, что обсуждения ведутся. Есть посредники», — приводит РИА Новости его слова.

Посол подчеркнул, что позиции сторон на данный моменет очень далеки друг от друга.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Египте сообщила, что ХАМАС не стало принимать предложения Израиля по обмену удерживаемыми лицами в обмен на недельный режим тишины.