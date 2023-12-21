Посол Палестины заявил, что ХАМАС и Израиль возобновили переговоры о режиме тишины
«Да, это в основном в сообщениях СМИ. Но факт заключается в том, что обсуждения ведутся. Есть посредники», — приводит РИА Новости его слова.
Посол подчеркнул, что позиции сторон на данный моменет очень далеки друг от друга.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Египте сообщила, что ХАМАС не стало принимать предложения Израиля по обмену удерживаемыми лицами в обмен на недельный режим тишины.