Орбан: приём Украины в ЕС будет стоить до €190 млрд, это раздавит объединение

Приём Украины в Евросоюз обойдётся примерно в €150—190 млрд, это раздавит ЕС насмерть, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Если Европейский союз действительно захочет включить в свой состав Украину, то ему придётся собрать дополнительно сумму от €150 до €190 млрд», — сказал он в интервью TV2.

В случае приёма этой страны в ЕС Украина будет претендовать на получение помощи в таком объёме, который сейчас дают сразу всем странам Центральной Европы, включая Венгрию, отметил он.

«Мы не хотим способствовать передаче Украине денег, которые должны принадлежать венграм», — цитирует Орбана ТАСС.

Ранее премьер-министр Венгрии подчеркнул, что Будапешт в любой момент «нажмёт на ручной тормоз» в процессе переговоров Европейского союза и Украины о членстве, если это будет угрожать венгерским национальным интересам.