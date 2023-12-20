Орбан: приём Украины в ЕС будет стоить до €190 млрд, это раздавит объединение
Если Европейский союз действительно захочет включить в свой состав Украину, то ему придётся собрать дополнительно сумму от €150 до €190 млрд», — сказал он в интервью TV2.
В случае приёма этой страны в ЕС Украина будет претендовать на получение помощи в таком объёме, который сейчас дают сразу всем странам Центральной Европы, включая Венгрию, отметил он.
«Мы не хотим способствовать передаче Украине денег, которые должны принадлежать венграм», — цитирует Орбана ТАСС.
Ранее премьер-министр Венгрии подчеркнул, что Будапешт в любой момент «нажмёт на ручной тормоз» в процессе переговоров Европейского союза и Украины о членстве, если это будет угрожать венгерским национальным интересам.