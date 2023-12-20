Байден утверждает, что Трамп «поддержал мятеж» 6 января 2021 года

Президент США Джо Байден считает, что его предшественник Дональд Трамп «определённо поддержал мятеж», имея в виду беспорядки в Вашингтоне 6 января 2021 года, когда толпа ворвалась в здание конгресса.

«Конечно, он поддержал мятеж. В этом нет никаких сомнений», — сказал Байден, которого цитирует The Hill, журналистам по прибытии в Милуоки.

Комментарий Байдена касается недавнего решения Верховного суда Колорадо, который постановил, что Дональд Трамп не имеет права снова избираться в президенты и его кандидатура должна быть удалена из бюллетеней республиканских праймериз в штате.

Суд опирался на раздел 14-й поправки к Конституции США, который запрещает избираться на госдолжности лицам, участвовавшим в мятеже.

6 января 2021 года в Вашингтоне прошла масштабная акция протеста сторонников Дональда Трампа, демонстранты вступили в столкновения с полицией и ворвались в здание Капитолия, прервав заседание по утверждению итогов президентских выборов.