Блинкен заявил, что США разработали план будущего развития Украины
- AP
«У нас имеется очень чёткий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении», — утверждает глава Госдепартамента.
Этот план предполагает, что больше выделять Украине деньги в нынешних объёмах не придётся, отметил он. Блинкен подчеркнул, что сначала нужно помочь властям в Киеве «преодолеть эти зиму, весну и лето».
«Мы должны продолжать поддержку, чтобы помочь Украине войти в стадию, когда она сможет сама стоять на ногах», — цитирует его РИА Новости.
Глава Пентагона Ллойд Остин утверждал, что Соединённые Штаты помогут Украине создать вооружённые силы, которые будут способны сдержать Россию в будущем.