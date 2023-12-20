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Блинкен заявил, что США разработали план будущего развития Украины

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Власти США разработали для Украины чёткий план по её будущему развитию, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, подводя итоги года.
Блинкен заявил, что США разработали план будущего развития Украины
  • AP

«У нас имеется очень чёткий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении», — утверждает глава Госдепартамента.

Этот план предполагает, что больше выделять Украине деньги в нынешних объёмах не придётся, отметил он. Блинкен подчеркнул, что сначала нужно помочь властям в Киеве «преодолеть эти зиму, весну и лето».

«Мы должны продолжать поддержку, чтобы помочь Украине войти в стадию, когда она сможет сама стоять на ногах», — цитирует его РИА Новости.

Глава Пентагона Ллойд Остин утверждал, что Соединённые Штаты помогут Украине создать вооружённые силы, которые будут способны сдержать Россию в будущем.

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