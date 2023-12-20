Блинкен заявил, что США разработали план будущего развития Украины

Власти США разработали для Украины чёткий план по её будущему развитию, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, подводя итоги года.

«У нас имеется очень чёткий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении», — утверждает глава Госдепартамента.

Этот план предполагает, что больше выделять Украине деньги в нынешних объёмах не придётся, отметил он. Блинкен подчеркнул, что сначала нужно помочь властям в Киеве «преодолеть эти зиму, весну и лето».

«Мы должны продолжать поддержку, чтобы помочь Украине войти в стадию, когда она сможет сама стоять на ногах», — цитирует его РИА Новости.

Глава Пентагона Ллойд Остин утверждал, что Соединённые Штаты помогут Украине создать вооружённые силы, которые будут способны сдержать Россию в будущем.