Остин: США помогут Украине создать армию, способную сдержать Россию в будущем
- AP
- © Cliff Owen
Об этом он сказал в ходе совместного выступления с Владимиром Зеленским.
По словам Остина, Вашингтон и его союзники решительно готовы помочь Украине консолидировать и расширить возможности ВСУ в ведении боевых действий.
«А также создать в будущем силы, способные отражать российскую агрессию в предстоящие годы», — цитирует Остина РИА Новости.
Ранее зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что никто не сможет разрушить Россию.