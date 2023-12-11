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Остин: США помогут Украине создать армию, способную сдержать Россию в будущем

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты помогут Украине создать вооружённые силы, которые будут способны сдержать Россию в будущем.
Остин: США помогут Украине создать армию, способную сдержать Россию в будущем
  • AP
  • © Cliff Owen

Об этом он сказал в ходе совместного выступления с Владимиром Зеленским.

По словам Остина, Вашингтон и его союзники решительно готовы помочь Украине консолидировать и расширить возможности ВСУ в ведении боевых действий.

«А также создать в будущем силы, способные отражать российскую агрессию в предстоящие годы», — цитирует Остина РИА Новости.

Ранее зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что никто не сможет разрушить Россию.

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